День финансов: оценка устойчивости банков, бронирование по-новому, цены на аренду жилья в крупнейших городах Украины — Finance.ua

День финансов: оценка устойчивости банков, бронирование по-новому, цены на аренду жилья в крупнейших городах Украины Сегодня 17:45

Понедельник, 25 ноября. Об изменениях в 2025 году для военнообязанных украинских банков и пользователей OpenAI.

Стресс-тест банков. Национальный банк Национальный банк одобрил концепцию оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году. После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет производиться по стандартной процедуре. Оценка устойчивости будет включать три этапа.

Новый порядок бронирования от мобилизации. Кабинет Министров Кабинет Министров обнародовал новый порядок бронирования от мобилизации. Согласно ему, отсрочки, выданные Минэкономики и через «Дія», утрачивают силу 28 февраля 2025 года. Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытии критически важного предприятия или окончании срока назначения.

Правительство Украины в обновленном порядке бронирования от мобилизации сохранило базовую квоту бронирования на уровне 50% от количества военнообязанных на предприятии или в учреждении, однако исключило из общего числа военнообязанных для ее расчета женщин.

Возраст пребывания на службе. В Украине предлагают снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Это нужно, поскольку большинство мужчин в возрасте 55−60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются «ограниченно пригодными» и физически не способны выполнять все боевые задания, В Украине предлагают снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Это нужно, поскольку большинство мужчин в возрасте 55−60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются «ограниченно пригодными» и физически не способны выполнять все боевые задания, отмечают авторы проекта закона.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Это нововведение должно улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев.

Уплата штрафа за нарушение военного учета. В Украине военнообязанных, которые нарушили правила военного учета, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но сейчас этот штраф нельзя оплатить в электронном формате. Министерство обороны В Украине военнообязанных, которые нарушили правила военного учета, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но сейчас этот штраф нельзя оплатить в электронном формате. Министерство обороны планирует добавить в приложение «Резерв+» функцию оплаты такого штрафа.

К слову, страны Международной коалиции беспилотников до конца 2024 года выделят для поддержки Вооруженных сил Украины 1,8 миллиарда евро.

Санкции против рф. Великобритания Великобритания внесла в санкционные списки в отношении россии 30 нефтяных танкеров. На суда были наложены ограничения из-за того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

Наибольший рост зарплат. Как Как свидетельствуют данные с сайта Work.ua, за год на 110% выросла зарплата у ортодонтов, и сейчас она составляет более 52 тысяч грн. Керамисты также не отстают — 50 тыс. грн. На 56% выросла также у инструкторов автошколы — сейчас она достигает 35 тыс. гривен.

Напомним, что украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 — января 2025 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.

Отопительный сезон. Уже 91% жилых домов и 94% социальных объектов Уже 91% жилых домов и 94% социальных объектов получают тепло . Сложная ситуация остается в прифронтовых Покровске и Слобожанском из-за разрушения инфраструктуры.

С приближающимися холодами спрос на аренду жилья в Украине традиционно растет, ведь все больше людей ищет комфортные условия для проживания на зимний период. Растут и цены на аренду, особенно в крупных городах, где спрос на жилье стабильно высокий из-за разных социально-экономических обстоятельств. В новой статье Finance.ua рассматривает, каковы цены на аренду жилья в крупных украинских городах перед зимним периодом:

Международная помощь в 2025 году. Украина ожидает финансовой поддержки в 2025 году в размере почти 18 миллиардов евро, которые помогут покрыть дефицит государственного бюджета и обеспечить закупку вооружения. Заместитель председателя Комитета ВР Украины по бюджету Леся Забуранная Украина ожидает финансовой поддержки в 2025 году в размере почти 18 миллиардов евро, которые помогут покрыть дефицит государственного бюджета и обеспечить закупку вооружения. Заместитель председателя Комитета ВР Украины по бюджету Леся Забуранная сообщила о важных достижениях в переговорах с международными партнерами.

$300 млрд развивающимся странам. Страны-участники Климатического саммита ООН COP-29 Страны-участники Климатического саммита ООН COP-29 согласовали новое коллективное соглашение по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год. Обещанная сумма, однако, не дотягивает до 1,3 триллиона долларов, которые, по оценкам экономистов, необходимы для того, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом.

«Налог на Google». Компания OpenAI с 1 января 2025 г. Компания OpenAI с 1 января 2025 г. начнет платить так называемый «налог на Google» в Украине. Поэтому пользователям необходимо обновить свой аккаунт OpenAI, добавив действительный идентификатор плательщика НДС.

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