День финансов: новый состав правительства, новые виды отсрочек, учет объектов недвижимости — Finance.ua

День финансов: новый состав правительства, новые виды отсрочек, учет объектов недвижимости Сегодня 17:37

В четверг, 17 июля, Верховная Рада назначила новый состав правительства, а

Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран.

Новый состав правительства.

Верховная Рада Украины поддержала назначение министров нового состава правительства, предложенного новоизбранным премьер-министром Юлией Свириденко . «За» проголосовали 254 нардепа, воздержались 23, а против проголосовали 13 народных избранников.

Демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени необходима качественная ротация военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Задачи, которые должно выполнить новое правительство Свириденко, — Президент сообщил детали.

В Украине автоматизируется учет объектов недвижимости.

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, которое положит начало созданию и запуску Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества. Система автоматизирует учет, сбор, обработку и обнародование информации о земельных участках, домах, квартирах и других объектах недвижимости государственной, коммунальной или частной формы собственности, которые могут быть использованы для проживания ВПЛ.

Какой бизнес открывают украинцы в 2025 году.

Из-за новых налогов и приостановки работы реестров в начале этого года произошел всплеск закрытий ФЛП. Несмотря на это, сейчас украинцы продолжают открывать новые предприятия. Где больше всего открывают бизнесы, а кто исчезает с рынка, рассказали в Опендатаботе.

В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек.

Министерство обороны готовит новые отсрочки в Резерв+. Согласно анонсу, они станут доступны украинцам уже в конце июля — начале августа. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Новый бюджет ЕС на 2028−2034 годы.

Еврокомиссия закладывает для Украины по разделу расходов на расширение Евросоюза 100 млрд евро на 2028−2034 годы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя распределение в рамках нового долгосрочного финансового плана ЕС (бюджета) на 2028−2034 годы.

Также в Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции.

Трамп заявил, что установит тарифы для 150 «малых» стран.

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что намерен прислать одно письмо более чем 150 странам, в котором сообщит о ставках тарифов, которые они введут.

А Ермак рассказал, может ли Трамп закончить войну в Украине до конца года.

Новая мошенническая схема под видом помощи.

Новая мошенническая схема под видом помощи «Пакет школьника»: злоумышленники рассылают сообщения о якобы начале выплаты и собирают банковские данные родителей. Об этом предупреждает Минсоцполитики.

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Тепловики и водоканалы за энергоносители задолжали 124 млрд грн.

По итогам мая 2025 года общая задолженность теплопоставщиков за природный газ и предприятий водоснабжения за электроэнергию и ее распределение составляет 124,2 млрд грн.

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