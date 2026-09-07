День финансов: новый пакет поддержки бизнеса, цифровой учет водителей, неправильный стаж Сегодня 17:26

В понедельник, 7 сентября, мы разбирались, что делать, если вы и Пенсионный фонд расходитесь по оценке страхового стажа, и какую новую поддержку предлагают бизнесу.

Долг государству

Более чем у 200 тысяч компаний имеется налоговый долг на общую сумму 263,32 млрд грн по состоянию на начало июля 2026 года. В среднем, около 1,2 млн грн должна государству одна компания-должник, пишет Опендатабот.

Пособие по безработице в 2026 году

Для молодых людей без страхового стажа, и лиц, уволенных с последнего места работы за нарушение трудового законодательства, минимальный размер пособия с 1 января 2026 года составляет 1650 грн в месяц.

К слову, рост зарплат в Украине замедлился после резкого повышения. А вот как не попасть на крючок мошенников , читайте здесь.

В настоящее время необходимый страховой стаж (или, как его по привычке называют, трудовой или рабочий стаж) для выхода на пенсию составляет, в зависимости от возраста потенциального пенсионера, от 15 до 33 лет. Но что делать, если вы и Пенсионный фонд расходитесь по оценке страхового стажа? То есть, ваш стаж посчитали неверно.

Новый пакет поддержки бизнеса

Национальный банк Украины расширил возможности банков по кредитованию бизнеса и местных общин на фоне усиления обстрелов производственных и складских мощностей, а также объектов критической и социальной инфраструктуры.

Цифровой учет водителей

Министерство внутренних дел утвердило Положение о Едином государственном реестре МВД, которое определяет перечень данных о водителях, удостоверениях, экзаменах, медицинских документах и ​​праве управления, которые будут храниться в электронной системе. Информацию об обучении в автошколе также будут связывать с данными о сдаче экзаменов.

Чего ждать от курса

Об этом Finance.ua Уже с 3 сентября доллар начал дорожать и во второй половине недели курс развернулся в сторону ослабления гривны.Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказывает, как режим управляемой гибкости и валютные интервенции Нацбанка сдерживают резкие колебания. Также в этом видео разбираем подробный прогноз валютного рынка на сентябрь 2026 года и объясняем, чего ждать от курсов доллара и евро в условиях осеннего роста спроса на энергоносители и топливо.рассказывает, как режим управляемой гибкости и валютные интервенции Нацбанка сдерживают резкие колебания.

Как будет работать метро

При желтом уровне угрозы. Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между левым и правым берегами Днепра. В случае объявления красного уровня угрозы зеленая ветка метро будет курсировать на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».

При этом в Киеве с 10 сентября сократят комендантский час.

Польские банки изменят правила возврата денег

Четыре польских банка (BNP Paribas, mBank, Bank Millennium и Alior Bank) изменят правила обработки несанкционированных платежных операций. Соответствующие решения принял председатель Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) Томаш Хрустный

В то же время, 69% иностранных работников в Польше сталкивались с непрозрачными схемами формирования оплаты труда.

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