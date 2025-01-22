День финансов: новый ИИ-проект США, запуск «е-Консул», налог на посылки — Finance.ua

День финансов: новый ИИ-проект США, запуск «е-Консул», налог на посылки Сегодня 17:45

В среду, 22 января, о планах Трампа, Гетманцева и МИД.

Новый ИИ-проект США. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп объявил о запуске компании Stargate, объединяющей ведущих технологических гигантов OpenAI, SoftBank и Oracle для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Партнеры проекта инвестируют $100 млрд на начальном этапе, а в ближайшие годы планируют увеличить вложения до $500 млрд.

Также Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и россии Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.

В то же время президент США заявил , что введение новых санкций против рф является «совершенно вероятным», если глава кремля владимир путин откажется от переговоров о завершении войны в Украине.

Сорок седьмой президент США Дональд Трамп не новичок как в политике, так и в бизнесе. По состоянию на конец 2024 года личное состояние Трампа Forbes оценивал в 6 млрд 300 млн долларов. В новой статье расскажем о том, какие же источники дохода есть у президента США и во сколько оценивается его капитал:

Изменения в процедуре снятия авто с учета. Кабмин Кабмин внес изменения в ряд постановлений, касающихся снятия транспортных средств с учета и доставки водительских прав. Так, владельцам транспортных средств разрешили снимать свои автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.

Консульские услуги для украинцев. МИД МИД анонсировало существенное упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году благодаря полноценному введению в действие системы е-Консул. Речь идет о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

Кстати, как показывают результаты опроса , в случае открытия границы для всех категорий населения 21% сообщили, что хотели бы уехать из Украины.

Налог на посылки. Народный депутат Даниил Гетманцев Народный депутат Даниил Гетманцев внес в Верховную Раду законопроект о налогообложении почтовых отправлений в Украину. Этим законопроектом предлагается отменить норму об освобождении от налогообложения ввоза в Украину товаров стоимостью до 150 евро. Таким образом, все товары в международных экспресс-отправлениях будут облагать НДС по ставке 20%, независимо от их стоимости.

Средняя зарплата чиновников. В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое. Однако декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысячи чиновников составляла 54,4 тысячи гривен.

Как свидетельствуют результаты опроса Grc.ua, 22% украинцев предполагают, что их могут сократить. Однако подавляющее большинство компаний в 2024 году было ориентировано на сохранение команды в полном объеме, о чем говорят 68,5% опрошенных работодателей.

Исследование work.ua указывает на то, что ежемесячно фиксируется высокая конкуренция соискателей за удаленные вакансии и работу в сфере IT. На «удалёнку» соискатели откликаются в 5 раз активнее, чем на оффлайн-работу.

Кстати, финансовую помощь «Теплая зима» размером 6500 гривен смогут получить еще более 5 тысяч украинских семей. Кто и как может получить это пособие — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Будущее доллара. На Всемирном экономическом форуме 2025 года участники обсудили будущее доллара США в условиях финансовой фрагментации, растущей долговой нагрузки и популяризации цифровых валют. О чем говорили — На Всемирном экономическом форуме 2025 года участники обсудили будущее доллара США в условиях финансовой фрагментации, растущей долговой нагрузки и популяризации цифровых валют. О чем говорили — читайте здесь

НБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения россии актуализировал институциональную стратегию. Одной из целей является «устойчивая гривна» и обеспечение разницы между официальным и наличным курсом менее 3%.

Как отметил вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов, при благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро как основной иностранной валюте может произойти не ранее 2028 года. По его мнению, «переход на евро не стоит воспринимать как панацею».

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