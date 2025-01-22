Українцям за кордоном розширять цифрові консульські послуги: анонс МЗС — Finance.ua

Українцям за кордоном розширять цифрові консульські послуги: анонс МЗС
Для зміцнення національної єдності Міністерство закордонних справ анонсувало суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році завдяки повноцінному введенню в дію системи е-Консул.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Що анонсували
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уточнив, що йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.
«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», — зазначив він.
Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За його словами, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування «Дією» громадянами в Україні.
Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою».
«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі „Дія“, один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою.», — підкреслив міністр.
Андрій Сибіга також повідомив про плани МЗС вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.
За словами глави дипломатичного відомства, у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.
Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.
Андрій Сибіга зазначив, що зовнішньополітичне відомство планує впровадження й інших нових інструментів спрощення доступу до консульських послуг, про які оголосить цього року.
Спрощення консульських послуг за кордоном
Нагадаємо, 21 грудня набрала чинності постанова Кабміну від 20.12.2024 р. № 1447, якою спрощено надання окремих консульських послуг громадянам України, які перебувають за кордоном.
Основні зміни розглянули фахівці Юридичного порадника для ВПО.
Що змінилося
Невдовзі громадяни України, які перебувають за кордоном, безпосередньо в консульських установах зможуть:
- Оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки
Раніше ID-картку за кордоном можна було виготовити лише в підрозділах ДП «Документ».
- Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Для отримання цих двох послуг достатньо буде одного візиту до консульської установи для подання документів — готові паспорти можна буде отримати поштою.
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- Зареєструватися в Державному реєстрі платників податків, а простіше кажучи, отримати індивідуальний податковий номер за кордоном
Це абсолютно нова послуга, яку можна отримати за межами України.
- Обміняти посвідчення водія або отримати нове після втрати чи викрадення
- Отримати комплексну послугу для оформлення новонароджених, яка включає:
— державну реєстрацію народження дитини з видачею свідоцтва про народження;
— реєстрацію дитини громадянином України;
— внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР (унікального номера запису у Реєстрі);
— реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.
І найголовніше: подати заяву на більшість цих послуг можна буде також через портал е-Консул або мобільний застосунок Дія.
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