Українцям за кордоном розширять цифрові консульські послуги: анонс МЗС — Finance.ua

Українцям за кордоном розширять цифрові консульські послуги: анонс МЗС Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Українцям за кордоном розширять цифрові консульські послуги: анонс МЗС

Для зміцнення національної єдності Міністерство закордонних справ анонсувало суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році завдяки повноцінному введенню в дію системи е-Консул.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Що анонсували

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уточнив, що йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», — зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За його словами, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування «Дією» громадянами в Україні.

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Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою».

«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі „Дія“, один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою.», — підкреслив міністр.

Андрій Сибіга також повідомив про плани МЗС вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

За словами глави дипломатичного відомства, у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Андрій Сибіга зазначив, що зовнішньополітичне відомство планує впровадження й інших нових інструментів спрощення доступу до консульських послуг, про які оголосить цього року.

Спрощення консульських послуг за кордоном

Нагадаємо, 21 грудня набрала чинності постанова Кабміну від 20.12.2024 р. № 1447, якою спрощено надання окремих консульських послуг громадянам України, які перебувають за кордоном.

Основні зміни розглянули фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Що змінилося

Невдовзі громадяни України, які перебувають за кордоном, безпосередньо в консульських установах зможуть:

Оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки

Раніше ID-картку за кордоном можна було виготовити лише в підрозділах ДП «Документ».

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Для отримання цих двох послуг достатньо буде одного візиту до консульської установи для подання документів — готові паспорти можна буде отримати поштою.

Зареєструватися в Державному реєстрі платників податків, а простіше кажучи, отримати індивідуальний податковий номер за кордоном

Це абсолютно нова послуга, яку можна отримати за межами України.

Обміняти посвідчення водія або отримати нове після втрати чи викрадення

Отримати комплексну послугу для оформлення новонароджених, яка включає:

— державну реєстрацію народження дитини з видачею свідоцтва про народження;

— реєстрацію дитини громадянином України;

— внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР (унікального номера запису у Реєстрі);

— реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

І найголовніше: подати заяву на більшість цих послуг можна буде також через портал е-Консул або мобільний застосунок Дія.

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