Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в законопроєкті — Finance.ua

Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в законопроєкті Сьогодні 16:23 — Казна та Політика

Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в законопроєкті

Зареєстрований у Верховній Раді головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим законопроєкт про оподаткування поштових відправлень передбачає обмеження на пересилання в Україну низки товарів навіть у особистих посилках.

Про це свідчать норми законопроєкту № 12 429, зареєстрованого у парламенті 20 січня.

Загалом цим законопроєктом пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковуватимуть ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості.

Єдиний виняток — товари вартістю до 45 євро, які фізична особа із-за кордоном відправляє іншій фізичній особі в Україні. При цьому такі товари мають надсилатись відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначатись для особистого чи сімейного використання одержувачем, а їх характеристики і кількість не повинні вказувати на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою. Як визначатимуть наявність або відсутність такої «комерційної мети» митні органи, у законопроєкті не уточнюється.

При цьому низку товарів заборонять пересилати без сплати податків навіть у посилках між фізичними особами вартістю до 45 євро, це:

підакцизні товари;

парфуми в обсязі більше 50 грам, або туалетну воду в обсязі більше 0,25 літра;

каву в обсязі більше 500 грам, або кавові екстракти і есенції в обсязі більше 200 грам;

чай в обсязі більше 100 грам, або чайні екстракти та есенції в обсязі більше 40 грам.

Тобто, якщо обсяг цих товарів перевищуватиме встановлений ліміт, навіть з приватної посилки вартістю до 45 євро отримувачу доведеться сплатити 20% ПДВ.

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УНІАН За матеріалами:

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