Уряд спростив зняття авто з обліку та доставлення водійських посвідчень, техпаспортів і номерних знаків — Finance.ua

Уряд спростив зняття авто з обліку та доставлення водійських посвідчень, техпаспортів і номерних знаків Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Уряд спростив зняття авто з обліку та доставлення водійських посвідчень, техпаспортів і номерних знаків

Кабінет Міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються зняття транспортних засобів з обліку та доставлення посвідчень водія.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«За ініціативи МВС внесено зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 № 340 „Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами“ та до постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388 „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів“», — сказано в повідомленні.

Зокрема, уряд запровадив можливість вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі). Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку — акціонерним товариством «Укрпошта».

Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації постанови.

Також, власникам транспортних засобів дозволили знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

«Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх», — пояснили в МВС.

Запровадження цих змін має на меті підвищити гнучкість і зручність адміністративних послуг для громадян.

Нагадаємо, з 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника. Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис.

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