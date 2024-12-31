Нові правила для водіїв: «Зелена картка» більше не буде дійсною на день виїзду — Finance.ua

Нові правила для водіїв: «Зелена картка» більше не буде дійсною на день виїзду Сьогодні 13:45 — Страхування

Нові правила для водіїв: «Зелена картка» більше не буде дійсною на день виїзду

З 1 січня 2025 року «Зелена картка» почне діяти тільки на наступний день після її оформлення.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат «Зелена картка», який розпочинав свою дію у день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону. З 2025 року страхові компанії не зможуть укладати договори міжнародного страхування з початком дії у день їх укладання.

«Відповідно до вимог нового закону, міжнародний договір страхування „Зелена картка“ набирає чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору)», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Страховий сертифікат «Зелена картка» потрібно оформляти мінімум за день до поїздки.

Інформація про міжнародний договір страхування повинна бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, інакше документ може бути визнано недійсним.

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Відсутність чинного страхового сертифіката «Зелена картка» може стати причиною відмови у перетині кордону.

Вільне ціноутворення та електронний сертифікат «Зеленої картки»

Також з 1 січня 2025 року запроваджується вільне ціноутворення для усіх договорів страхування відповідальності водіїв, це стосується і страхових сертифікатів «Зелена картка».

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На сьогодні ціноутворення регулюється державою (законом про ОСЦПВ № 1961) шляхом встановлення єдиних розмірів страхових платежів, які страхові компанії зобов’язані застосовувати при тарифоутворенні. Починаючи з 1 січня, ці обмеження будуть скасовані, і страхові компанії самостійно зможуть визначати параметри, які впливатимуть на формування вартості полісів, виходячи з власних андерайтингових моделей та страхових портфелів, а також інших факторів, які стосуються ризиків, що спричинюють настання страхового випадку.

Ще одне важливе оновлення: з початку нового року почне повноцінно діяти електронний страховий сертифікат «Зеленої картки» в усіх країнах-членах системи.

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Відповідно водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої в будь-якій країні, яка входить до системи страхування.

Разом з тим, з метою уникнення можливих непорозумінь та безперешкодного транскордонного руху транспортним засобом, МТСБУ рекомендує українським водіям перед виїздом за кордон роздрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі для його пред’явлення на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів.

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