Що буде з цінами на автоцивілку з 1 січня 2025 року в Україні — Finance.ua

Що буде з цінами на автоцивілку з 1 січня 2025 року в Україні
В Україні з 01.01.2025 почнуть діяти нові правила обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників авто («Автоцивілка»). Збільшаться максимальний розмір відшкодування, вартість, умови страхування та термін відшкодування. І головна зміна — це автовласники почнуть купувати поліс для себе.
Після введення Закону в дію буде підвищення цін на поліси автоцивілки, якщо раніше ціни були врегульовані, то з 01.01.2025р. ціни будуть встановлювати страховики самостійно
Finance.ua також з’ясував, що з 1 січня 2025 року:
✅Буде збільшення лімітів відшкодування:
- майно — 250 000 грн на 1 потерпілого, але не більше 1 250 000 грн за випадком;
- життя/здоров'я — 500 000 грн на 1 потерпілого, але не більше 5 000 000 грн за випадком.
✅Франшиза:
- скасування франшизи;
- 0% франшиза для всіх договорів.
✅ Ще однією важливою і потрібною новацією: хто ж має право перевірити наявність полісу
1. Національна поліція:
- при складанні протоколу щодо порушення ПДР;
- при оформленні матеріалів ДТП;
- під час нагляду за дорожнім рухом (у т. ч шляхом автофіксації).
- під час здійснення державного нагляду.
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