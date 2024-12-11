Що буде з цінами на автоцивілку з 1 січня 2025 року в Україні — Finance.ua

Що буде з цінами на автоцивілку з 1 січня 2025 року в Україні Вчора 11:10 — Страхування

Що буде з цінами на автоцивілку з 1 січня 2025 року в Україні

В Україні з 01.01.2025 почнуть діяти нові правила обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників авто («Автоцивілка»). Збільшаться максимальний розмір відшкодування, вартість, умови страхування та термін відшкодування. І головна зміна — це автовласники почнуть купувати поліс для себе.

Після введення Закону в дію буде підвищення цін на поліси автоцивілки, якщо раніше ціни були врегульовані, то з 01.01.2025р. ціни будуть встановлювати страховики самостійно

Finance.ua також з’ясував, що з 1 січня 2025 року:

✅Буде збільшення лімітів відшкодування:

майно — 250 000 грн на 1 потерпілого, але не більше 1 250 000 грн за випадком;

життя/здоров'я — 500 000 грн на 1 потерпілого, але не більше 5 000 000 грн за випадком.

✅Франшиза:

скасування франшизи;

0% франшиза для всіх договорів.

✅ Ще однією важливою і потрібною новацією: хто ж має право перевірити наявність полісу

1. Національна поліція:

при складанні протоколу щодо порушення ПДР;

при оформленні матеріалів ДТП;

під час нагляду за дорожнім рухом (у т. ч шляхом автофіксації).

під час здійснення державного нагляду.

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