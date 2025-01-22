70% українців не виїжджали б у разі відкриття кордонів — опитування (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

70% українців не виїжджали б у разі відкриття кордонів — опитування (інфографіка)

70% опитаних українців не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання в разі відкриття кордонів.

Про це йдеться в опитуванні , проведеному Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

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У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 70% опитаних повідомили, що не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання. Виїхати за таких умов хотів би 21% респондентів. Не змогли визначитися з відповіддю 9% опитаних.

інфографіка Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення, становить 25%, а жінок — 17%.

Про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів, найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%). Чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка респондентів, які бажали би виїхати за кордон на постійне місце проживання.

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За віком

Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40−49 років — 23%, 50−59 років — 16%, а серед респондентів, яким за 60 років — 9%.

26,5% респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних областях, погодилися, що хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання, якби кордон був відкритий для всіх категорій населення. Серед респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у західних областях, про бажання виїхати за кордон для постійного проживання заявило 23%. Серед тих, хто проживав у центральних областях, хотіли б виїхати за кордон 19%, а у південних областях — 12%.

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Мотивації

Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону для всіх категорій населення, основними мотиваціями для виїзду за кордон є:

відсутність можливостей для розвитку (30,5%),

загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%),

недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%),

бажання возз’єднатися з рідними (26%),

бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%),

неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

Раніше ми писали, що за даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб. Про це йдеться у Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 30 вересня 2024 року.

Крім того, можливе возз’єднання українських сімей за кордоном після скасування воєнного стану також може спричинити подальший відтік населення. Жінки, які знайшли роботу і житло за кордоном, можуть мотивувати своїх чоловіків до переїзду. Одночасно прогнозується зростання кількості розлучень, що ще більше знизить шанси на повернення українських жінок додому.

Довідка Finance.ua:

Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили. У рамках цих зусиль у Берліні та, зрештою, в інших місцях буде створено так звані «центри єдності», які допоможуть українським біженцям із працевлаштуванням, житлом і можливостями здобуття освіти.

З першого червня цього року українці в Чехії можуть скористатись програмою повернення біженців до України. Програма розрахована на 430 осіб, а скористалися можливістю одинадцять осіб.

У травні 2024 року комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну. Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій.

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