День финансов: новый алгоритм рекрутинга в ВСУ и планы на случай отсутствия помощи от США — Finance.ua

День финансов: новый алгоритм рекрутинга в ВСУ и планы на случай отсутствия помощи от США Сегодня 17:50

В пятницу, 15 марта, расскажем, как украинцы пополняют бюджет Польши и кто из ВПЛ сможет получить субсидию на аренду жилья.

План Б на случай отсутствия помощи США. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко заявил , что Украина будет просить страны-члены «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.

Конкуренция за доллары. Начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой говорит , что уже достаточно долго на наличном рынке наблюдается конкуренция между финучреждениями за продавца (разница между курсами покупки в комбанках и обменных пунктах почти одинаковая).

Ставки по депозитам. В НБУ В НБУ говорят , что снижение учетной ставки 14,5% не будет оказывать особого влияния на уровень депозитных процентов. Регулятор ожидает, что определенная корректировка ставок произойдет, однако она не будет значительной, учитывая сохранение стимулов в виде трехмесячных депозитных сертификатов.

Анализ законов Украины. Начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины по переговорному разделу 9 «Финансовые услуги». Он предусматривает анализ степени соответствия национального законодательства актам ЕС.

Механизм для выплаты компенсаций за ущерб из-за агрессии рф. В Гааге В Гааге запустили международный механизм выплат украинцам, имущество которых пострадало от российской агрессии. С апреля этого года граждане получат возможность подать заявки для компенсации ущерба.

Рекрутинг в ВСУ. Министерство обороны Министерство обороны ввело новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Алгоритм состоит из 4 этапов и призван заменить устаревшие подходы.

Субсидия для ВПЛ. Минсоцполитики Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц — субсидию на аренду жилья. Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

ВПЛ, которые могут получать помощь на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений. Также Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорийна проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.

Строительство нового жилья. По По данным Госстата, общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 года сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом — до 4,2 млн кв. м.

Судебных дел стало больше. Аналитики Опендатабот Аналитики Опендатабот сообщили , что в 2023 году в украинских судах рассматривалось 157 293 дела. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел. Больше всего возросли административные и гражданские дела — на 41% и 65% соответственно.

Украинские бизнесмены в Польше. В Польше сегодня В Польше сегодня работают 27 тыс. украинских компаний. Это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы. За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

планами относительно возвращения в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается. В то же время, по данным Gremi Personal, около половины находящихся в Польше украинцев не могут определиться с, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.

Робот, который общается с человеком. Стартап Figure AI Стартап Figure AI показал , как их робот Figure 01 взаимодействует с человеком, воспринимая запросы на слух и зрением, и дает полноценные ответы. Робот может идентифицироваться и взаимодействовать с предметами вокруг себя. Кроме того, Figure 01 способен выполнять подсказки человека и отвечать ему полноценными предложениями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.