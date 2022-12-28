День финансов: новые правила получения водительского удостоверения, индексация пенсий в 2023, как выбрать генератор — Finance.ua

День финансов: новые правила получения водительского удостоверения, индексация пенсий в 2023, как выбрать генератор Сегодня 17:50

Среда, 28 декабря. В Минэкономики рассказали, как планируют бороться с безработицей, а в Минфине будет индексация пенсий в следующем году.

Новые правила получения водительского удостоверения. В Украине планируют ввести существенные изменения в автошколах для В Украине планируют ввести существенные изменения в автошколах для получения водительского удостоверения : во-первых, планируют сделать верификацию и доступ к классу для сдачи экзаменов; во-вторых, теоретический экзамен будете проходить в экзаменационном классе при новых условиях; в-третьих, изменится процесс практической сдачи экзаменов; в-четвертых, закупят для сервисных центров МВД транспортные средства со встроенными техническими средствами разных категорий.

Доходы украинцев. НБУ зафиксировал, что номинальные НБУ зафиксировал, что номинальные доходы населения во втором полугодии превышают прошлогодние показатели. Отмечается, что значительные выплаты военным позволили сохранить совокупные реальные доходы населения на уровне предыдущего года, несмотря на ускорение инфляции.

Курс валют в 2023 году — прогноз Минфина. Министр финансов Сергей Марченко считает, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году Министр финансов Сергей Марченко считает, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным , если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Как отметил Марченко, на сегодняшний день в разных уголках мира заморожены российские активы на минимум $300 млрд, однако вопрос с их конфискацией в пользу Украины до сих пор не решен. Ключевая преграда — отсутствие механизма, который позволил бы это сделать без согласия владельцев этих активов.



Министр также рассказал о планах по индексации пенсий. Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года. Однако в Украине не будут повышать минимальную зарплату, потому что в этой ситуации это приведет к девальвации нацвалюты и росту инфляции.

Платежи в ПриватБанке без доступа в интернет. ПриватБанк создал для ФЛП и юридических лиц возможность без доступа в Интернет заранее ПриватБанк создал для ФЛП и юридических лиц возможность без доступа в Интернет заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов. Как только появляется доступ в Интернет, пользователю остается лишь завершить процесс создания и подписания платежей.

Борьба с безработицей. Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что многие граждане сегодня смогли приспособиться к реалиям войны и начали изучать новые профессии. В центрах занятости новыми профессиями овладело уже 45 тыс. человек. Еще одним Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что многие граждане сегодня смогли приспособиться к реалиям войны и начали изучать новые профессии. В центрах занятости новыми профессиями овладело уже 45 тыс. человек. Еще одним способом борьбы с безработицей является программа «Армии восстановления». Третий аспект — это люди, обладающие предпринимательскими способностями и желающие начинать бизнес даже во время войны.

Свириденко также заявила, что Министерство экономики не исключает возможность снижения определенных налогов в Украине, однако предлагает осторожно подходить к подобным идеям.

Автоматическое продление соцвыплат. Правительство приняло постановление, которым продолжило автоматическое Правительство приняло постановление, которым продолжило автоматическое осуществление социальных выплат , действие которых истекло во время военного положения. Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки.

Планы Укрпочты по выпуску новых марок. Укрпочта заранее готовит украинцев к выпуску новых марок, поскольку последние выпуски — Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие были раскуплены почти за считанные дни. Укрпочта заранее готовит украинцев к выпуску новых марок, поскольку последние выпуски — Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие были раскуплены почти за считанные дни. Теперь выпусков будет больше , но тиражи будут меньше. Укрпочта уже готовит нестандартные 3 выпуска марок на январь — февраль.

Цены на новостройки. Спрос на Спрос на квартиры в новостройках составляет примерно 10-20% от показателей, фиксировавшихся на рынке до полномасштабного вторжения. Рост цен на первичном рынке в ноябре существенно сократился, что связано, прежде всего, со снижением курса доллара. Стабильно дорожают квартиры класса «эконом» и «комфорт» (до 7,5%) при среднем росте цен всего на 1,5%.

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