«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків — Finance.ua

«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків

Міністерство економіки не відкидає можливість зниження певних податків в Україні, однак пропонує обережно підходити до подібних ідей.

Про це в інтервʼю Forbes розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

«До зменшення податків потрібно підходити обережно. Наприклад, ЄСВ — джерело для двох фондів соціального страхування (пенсії, страхові виплати та виплати з безробіття). Якщо знайдемо альтернативний механізм наповнення цих фондів, то можемо знижувати ставку. Проте наразі я не бачу таких стимулів», — сказала Свириденко.

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Вона зазначила, що податкова система України має бути конкурентною у порівнянні з податковою системою інших країн.

«Це важливо для залучення майбутніх інвестицій у відбудову. Потрібна єдина екосистема — доступ до фінансів, страхування воєнних ризиків, конкурентна податкова система», — додала міністерка.

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Відповідаючи на запитання, чи є податкова система України конкурентною, Свириденко зауважила, що її потрібно аналізувати у розрізі окремих податків.

«Можливо, є більше навантаження на заробітні плати. І це призводить до того, що бізнес може йти у тінь», — сказала вона.

Очільниця Мінекономіки не відмовляється від ідеї скоротити роль держави в економіці до 2032 року з поточних 45% до 20% фіскального ВВП, навіть попри війну.

«Це точно можливо і потрібно робити. Звичайно, роль держави під час війни переосмислена. Міністерство ставить завдання зменшувати свою роль в управлінні економікою. Наприклад, під час війни ми передали сотні підприємств Фондові держмайна і продовжимо це робити. Міністерство не повинно управляти підприємствами, воно має формувати політику», — наголосила Свириденко.

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