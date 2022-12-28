«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків — Finance.ua
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«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків

Казна та Політика
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«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків
«Не бачу стимулів». Міністерка економіки розповіла про ставлення до зниження податків
Міністерство економіки не відкидає можливість зниження певних податків в Україні, однак пропонує обережно підходити до подібних ідей.
Про це в інтервʼю Forbes розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
«До зменшення податків потрібно підходити обережно. Наприклад, ЄСВ — джерело для двох фондів соціального страхування (пенсії, страхові виплати та виплати з безробіття). Якщо знайдемо альтернативний механізм наповнення цих фондів, то можемо знижувати ставку. Проте наразі я не бачу таких стимулів», — сказала Свириденко.
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Вона зазначила, що податкова система України має бути конкурентною у порівнянні з податковою системою інших країн.
«Це важливо для залучення майбутніх інвестицій у відбудову. Потрібна єдина екосистема — доступ до фінансів, страхування воєнних ризиків, конкурентна податкова система», — додала міністерка.
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Відповідаючи на запитання, чи є податкова система України конкурентною, Свириденко зауважила, що її потрібно аналізувати у розрізі окремих податків.
«Можливо, є більше навантаження на заробітні плати. І це призводить до того, що бізнес може йти у тінь», — сказала вона.
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Очільниця Мінекономіки не відмовляється від ідеї скоротити роль держави в економіці до 2032 року з поточних 45% до 20% фіскального ВВП, навіть попри війну.
«Це точно можливо і потрібно робити. Звичайно, роль держави під час війни переосмислена. Міністерство ставить завдання зменшувати свою роль в управлінні економікою. Наприклад, під час війни ми передали сотні підприємств Фондові держмайна і продовжимо це робити. Міністерство не повинно управляти підприємствами, воно має формувати політику», — наголосила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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