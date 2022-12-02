Стало відомо, коли скасують пільгову ставку оподаткування — Finance.ua

Стало відомо, коли скасують пільгову ставку оподаткування
У Верховній Раді обговорюють скасування пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу, з середини наступного року.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, йдеться у матеріалі ЕП.
«Очікуємо позицію уряду, але багато що говорить про те, що пільга буде скасована із середини 2023 року», — повідомив Гетманцев.
Спочатку пільгу скасують для представників грального бізнесу. Відповідний законопроєкт Рада підтримала у першому читанні та незабаром має голосувати у цілому.
Для решти компаній та ФОПів пільги скасовуватимуть поступово. Депутати хочуть розробити тривалий перехідний період, щоб бізнес встиг підготуватися.
"Необхідність скасування пільги зумовлена ще й тим, що з часом вона почала приносити більше шкоди, ніж користі.
Як і у випадку зі скасуванням податків з імпорту, пільгова спрощена система деформувала конкурентне середовище та надала переваги тим бізнесам, які цього потребували чи не найменше", — йдеться у статті.
«Податки з обороту, якщо вони використовуються не лише мікробізнесом, як це було в останні 20 років, а й середнім та великим, викривляють конкуренцію та сприяють виникненню вертикально інтегрованих монополій», — вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.
Ще одна причина, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов’язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.
«Зрештою, якщо не скасувати пільги, то міжнародним партнерам буде складно пояснити, чому Україна, потребуючи мільярди доларів для фінансування своїх видатків, не збирає хоча б частини необхідної суми самостійно», — підкреслюється в матеріалі.
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