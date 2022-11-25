Мінфін пояснив причини блокування податкових накладних для бізнесу — Finance.ua

Мінфін пояснив причини блокування податкових накладних для бізнесу Сьогодні 19:00

У Міністерстві фінансів заявили, що причиною запровадження більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних стали численні маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Про це пише Forbes із посиланням на відповідь Мінфіну на запит.

Як заявили у Мінфіні, за результатами аналізу роботи автоматизованого моніторингу виявили схему проведення безтоварних операцій через реєстрацію податкових накладних на ризикові товари, які були відсутні на складі платника податку.

"Раніше компанії могли без додаткової перевірки податкової продавати товари, які не відповідають основному переліку їхньої діяльності (якщо ті не перевищують 50% у загальному залишку продукції).

Тепер, через маніпуляції з боку певного бізнесу, уряд змінив критерії ризиковості операцій та здійснює перевірку всіх операцій на відповідність фактичним складським залишкам товарів", — цитує видання пресслужбу Мінфіну.

Спілка українських підприємців (СУП) — найбільше об’єднання незалежного українського бізнесу — заявляє про безпідставне блокування Податковою податкових накладних з податку на додану вартість: звернулась до президента Володимира Зеленського з пропозиціями.

На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

Економічна Правда За матеріалами:

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