Україна готує нові санкційні рішення проти російських олігархів

Європейський Союз не повинен перетворювати скасування санкцій проти окремих російських бізнесменів на нову практику. Україна планує запропонувати нові санкційні рішення щодо російських олігархів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Укрінформу».

«Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. росія продовжує війну, а їхні зв’язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли», — зазначив він.

Уповноважений підкреслив, що особливо дивно це виглядає на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення «пекельних санкцій».

«росія намагається розколоти єдність ЄС, і важливо не дати цій тріщині розійтися та перетворитися на послаблення спільної санкційної політики», — заявив Власюк.

Україна пропонуватиме нові санкції проти російських олігархів

Він наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою.

«Ми будемо пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов’язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями. Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на росію», — акцентував Власюк.

Водночас він зауважив, що українська сторона цінує рішення ЄС продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Це важливе рішення, яке дає санкційному режиму необхідну довгостроковість», — додав Власюк.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів — Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів.

Президент Володимир Зеленський теж розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок «самовбивчим та контрпродуктивним».