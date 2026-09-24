День фінансів: 3 млрд євро від ЄС, відключення світла за борги, пільгові кредити для «оборонки»

Четвер, 24 вересня. В Україні змінили правила відключення світла за борги, Рада ЄС схвалила восьмий транш, а банки на своїх сайтах повинні будуть розкривати більше даних про капітал та ліквідність.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Транш від ЄС

Рада ЄС схвалила виділення Києву чергового, восьмого траншу допомоги — майже 3 млрд євро. Гроші Україна отримає за виконання 10 кроків Плану України. Загалом із 95 кроків, строк виконання яких уже настав, виконано 84, тобто близько 88%.

Економіка України

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році до 1,5%, а у 2027 році — до 2,5%. На початку червня банк оцінював зростання ВВП відповідно у 2,2% та 4%. Причиною перегляду прогнозу стали удари росії по портах та суднах у Чорному морі.

Водночас міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки до 2,6% із 2,4%, які прогнозувалися в червні.

Правила відключення світла за борги

НКРЕКП оновила правила роздрібного ринку електричної енергії. Згідно з новими правилами, побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дашборд для аналізу туристичного збору

Державна податкова служба запустила новий аналітичний дашборд « Аналітика туристичного збору ». Новий інструмент дозволяє швидко отримати як загальну картину по Україні, так і деталізовану інформацію за областями, територіальними громадами, типами платників та видами економічної діяльності.

🧳 До речі, для українців сьогодні доступні десятки країн, куди можна поїхати без попереднього оформлення візи. Але умови всюди різні. До того ж правила періодично змінюються. Наприклад, Таїланд від 15 вересня 2026 року скоротив термін безвізового перебування для українців від 60 до 30 днів. Finance.ua розібрався, скільки часу українці можуть перебувати в найпопулярніших напрямках без візи, де потрібно платити за дозвіл на в’їзд і які нюанси варто врахувати перед поїздкою:

Нові вимоги до банків

Національний банк України продовжує поступово приводити вимоги до розкриття банками інформації у відповідність до найкращої практики ЄС. Так, з кінця 2026 року банки публікуватимуть на власних вебсайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності, встановлені для них за результатами наглядового процесу в межах Pillar II.

Крім того, із листопада 2026 року банки додатково розкриватимуть на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).

Пільгові кредити для «оборонки»

Кабмін у 5 разів збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств — зі 100 млн до 500 млн гривень. Пільгові ставки за такими позиками становитимуть від 5% до 10% річних залежно від розміру суми. Розширена програма підтримки оборонно-промислового комплексу дозволить вітчизняним виробникам суттєво наростити випуск зброї та військової техніки.

Як змінився ринок IT у 2026 році

Як свідчать дані DOU, за останній рік фінансове становище українських айтівців дещо погіршилося: частка фахівців, які витрачають менше, ніж заробляють, зменшилася на 5 в.п. Зараз позитивний фінансовий баланс мають 55% опитаних, тоді як 33% витрачають стільки ж, скільки заробляють, а 12% живуть у мінус. Протягом останнього року під звільнення потрапили 17% айтівців. Наразі 54% фахівців в Україні перебувають у активному або пасивному пошуку роботи, а 39% очікують подальшого погіршення ситуації в індустрії.

Вища зарплата, зручніший графік або кращі умови проживання можуть стати вагомими причинами для зміни роботи. Проте пропозиція, яка спочатку здається вигідною, іноді обертається кількома тижнями без доходу та додатковими витратами. Як безпечно змінити роботодавця в Польщі — розповідаємо тут

Регулювання цін на продукти

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив , що моніторинг не підтверджує значних торговельних накруток на базові харчові продукти. У зв’язку з цим уряд наразі не планує запроваджувати додаткові заходи для регулювання цін у магазинах.

ШІ проти платіжних сервісів

Інтерес до використання ШІ для пошуку товарів помітно збільшується. Штучний інтелект поступово переходить від простих рекомендацій до виконання конкретних дій — зокрема пошуку товарів, формування замовлень і навіть ініціювання покупок. Це змінює звичний шлях від вибору товару до оплати та ставить питання про те, якою буде роль платіжної інфраструктури в епоху ШІ-агентів. Експерти платіжної платформи WayForPay провели дослідження та проаналізували розвиток агентної комерції, роль платіжних сервісів та потенційні зміни для бізнесу. Результати дослідження — за посиланням

Найбільші податки на бензин у ЄС

Рекордні ціни на бензин у ЄС змушують водіїв витрачати дедалі більше на кожну поїздку. Так, середня ціна бензину Euro-super 95 у ЄС 14 вересня досягла €2,063 за літр — це найвищий показник за всю історію відповідної статистики Єврокомісії, яка ведеться з 2005 року. Проте кінцева вартість пального залежить не лише від цін на нафту та переробку: значну частину чека на АЗС формують акцизи, ПДВ та інші збори. Згідно з рейтингом Euronews, найбільше податків із кожного літра бензину серед країн ЄС стягують Нідерланди.