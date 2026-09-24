Fitch підвищив прогноз зростання світової економіки у 2026 році

Світова економіка у 2026 році може зрости швидше: міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки до 2,6% із 2,4%, які прогнозувалися в червні.

Про це йдеться в огляді Fitch Ratings Global Economic Outlook (GEO).

Зростання попри енергетичний шок

У Fitch зазначають, що світове економічне зростання зберігається попри енергетичний шок. Водночас підвищення реальних процентних ставок створює складніші умови для економіки.

Аналітики агентства також вважають, що перспективи світової грошово-кредитної політики суттєво змінилися.

За їхніми оцінками, новий голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш перевів політику регулятора в більш «яструбине» русло. Банк Японії прискорив посилення заходів, а Європейський центральний банк перевів ставки в зону помірно обмежувальної політики.

Такі рішення, як зазначають у Fitch, мають знизити ризик вторинних ефектів через більш тривалу, ніж очікувалося, волатильність світових цін на енергоносії.

Прогнози для США, Європи та Китаю

Fitch підвищив оцінку економічного зростання США у 2026 та 2027 роках на 0,2 процентного пункту — до 2,1%. За даними агентства, споживання продовжує зростати попри уповільнення темпів збільшення реальних доходів домогосподарств, а капіталовкладення у сфері штучного інтелекту не демонструють ознак спаду.

Головний економіст Fitch Браян Култон заявив, що агентство спостерігає значні зміни у прогнозах щодо реальних ключових ставок на найближчі кілька років. За його словами, керівництво ФРС перейшло до більш жорсткої політики, тоді як центральні банки прагнуть не допустити вторинних ефектів від шокового зростання витрат.

Fitch очікує, що ФРС знову підвищить процентні ставки у грудні та не змінюватиме їх наступного року. У результаті до кінця 2027 року ставки можуть бути на 125 базисних пунктів вищими, ніж прогнозувалося в червні. Водночас прогноз щодо інфляції у США дещо знижено на тлі уповільнення темпів зростання зарплат.

Щодо ЄЦБ аналітики очікують ще одного підвищення ставок у жовтні. Водночас наступного року, за базовим сценарієм Fitch, ці підвищення можуть бути скасовані в міру зниження цін на нафту до $70 за барель.

Економічна активність у єврозоні виявилася стійкою, що призвело до незначного покращення прогнозів. Зокрема, Fitch очікує, що у другому кварталі 2026 року ВВП Німеччини зросте на 1% у річному обчисленні після трьох років стагнації.

Водночас оцінку зростання ВВП Південної Кореї суттєво покращено на тлі посилення буму світових витрат на ІТ. Це також підтримує економіки інших країн, зокрема Мексики та Японії.