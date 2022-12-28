Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу у 2023 році — Finance.ua

Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу у 2023 році Сьогодні 16:03 — Валюта

Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу у 2023 році

Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«У такому випадку (залученні 38 млрд доларів. — Ред.) я не бачу проблем з курсом гривні», — сказав Марченко.

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Міністр погодився, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговий баланс, але не суттєво. Мова йде про кілька мільярдів доларів.

«Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе», — сказав міністр.

Нагадаємо, у держбюджеті-2023 закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (у 2022 році середній курс буде 32,3 гривень). Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.

Водночас бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.

Довідка Finance.ua:

зростання попиту на валюту наприкінці року — це стандартна ситуація, яка також обтяжена війною. Поки що зарано говорити, чи вплине це на готівковий курс долара, кажуть банкіри;

Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» зазначає, що рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати притримуватись політики фіксованого курсу. Проте підвищений попит може призвести до зростання курсу на готівковому ринку;



на думку голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, немає навіть ймовірних фінансово-економічних підстав, аби найближчим часом змінювався курс гривні до долара. Є сигнали від Нацбанку, що офіційний курс до кінця року і в січні точно залишиться таким, як був.

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