Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців — Finance.ua

Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців Сьогодні 08:01 — Валюта

Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців

У листопаді уперше з початку війни річна споживча інфляція уповільнилася: її показник становив 26,6% у жовтні і знизився до 26,5% у листопаді.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

На думку Гетманцева, уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції — це маленька, але дуже значима для нас перемога.

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«Готівковий курс гривні укріплюється другий місяць поспіль, у грудні ця тенденція також поки що зберігається. Я не бачу навіть ймовірних фінансово-економічних підстав, аби у нас найближчим часом змінювався курс гривні до долара. Є сигнали від Нацбанку, що офіційний курс до кінця року і в січні точно залишиться таким, як був», — додав нардеп.

Попри війну, Гетманцев вважає ключовим фактором у забезпеченні стабільності гривні політику та рішення НБУ у перші місяці війни.

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До слова, у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року.

Крім того, найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення.

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