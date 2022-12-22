Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців

Валюта
201
Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців
Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні в наступні 12 місяців
У листопаді уперше з початку війни річна споживча інфляція уповільнилася: її показник становив 26,6% у жовтні і знизився до 26,5% у листопаді.
Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».
На думку Гетманцева, уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції — це маленька, але дуже значима для нас перемога.
Читайте також
«Готівковий курс гривні укріплюється другий місяць поспіль, у грудні ця тенденція також поки що зберігається. Я не бачу навіть ймовірних фінансово-економічних підстав, аби у нас найближчим часом змінювався курс гривні до долара. Є сигнали від Нацбанку, що офіційний курс до кінця року і в січні точно залишиться таким, як був», — додав нардеп.
Попри війну, Гетманцев вважає ключовим фактором у забезпеченні стабільності гривні політику та рішення НБУ у перші місяці війни.
Читайте також
До слова, у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року.
Місце для вашої реклами
Крім того, найближчим часом Національний банк України буде намагатися уникнути корекції курсу гривні до долара. НБУ може тримати офіційний курс долара незмінним до кінця третього кварталу наступного року, коли очікують завершення гарячої фази війни з росією, після якої з’явиться змога повертатися до гнучкого курсоутворення.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.