Курс долара до і після Нового року: експерт дав прогноз на найближчі тижні — Finance.ua

Курс долара до і після Нового року: експерт дав прогноз на найближчі тижні Сьогодні 13:00 — Валюта

Готівковий курс долара в Україні може змінитися найближчим часом. Йдеться про кінець грудня і перший тиждень січня.

Такий прогноз зробив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, зазначивши, що на курс долара у зазначений період будуть впливати традиційні високі бюджетні витрати.

«Ми знаємо, що традиційно до кінця року курс долара зростає стосовно гривні через дуже високі бюджетні витрати, які частково переходять на валютний ринок. Швидше за все, цей фактор якось може впливати на готівковий курс. Але не буде сильно впливати, тому що все ж офіційний курс точно нікуди не рухатиметься», — зазначив він.

За прогнозом експерта, найближчими тижнями курс долара може збільшитися на 50 копійок:

«Тобто, швидше за все, буде незначна, але все ж девальвація гривні найближчими тижнями».

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