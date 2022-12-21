Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку Сьогодні 12:02 — Валюта

Незважаючи на те, що терористичні атаки рф на енергетичну інфраструктуру чинять суттєвий негативний вплив на економічну активність, український бізнес поступово адаптується до складних умов.

Про це повідомляє член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

Так, в рамках опитування Європейської Бізнес Асоціації «Індекс інвестиційної привабливості України» 86% підприємств підтвердили, що встановлюють генератори та інші джерела безперебійного живлення для мінімізації втрат від відключень електроенергії.

Загалом, незважаючи на війну, дещо зменшилась кількість респондентів, які вважають інвестклімат вкрай несприятливим — з 53% до 37%, 99% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України у 2023 році, а 63% навіть збираються інвестувати в Україну у воєнний час.

Валютний ринок

Зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків минулого тижня на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку за клієнтськими операціями.

Це, у свою чергу, визначало збільшення 4-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку. Упродовж минулого тижня Національний банк продав 841 млн. доларів США, порівняно із 583 млн. доларів США тижнем раніше.

Важливим фактором підтримки збалансованості валютного ринку є надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, цього тижня до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США від Сполучених Штатів Америки, надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Також Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.