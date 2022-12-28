Як змінився ринок нерухомості після початку війни — підрахунки від Фонду держмайна — Finance.ua
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Як змінився ринок нерухомості після початку війни — підрахунки від Фонду держмайна

Нерухомість
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З початку великої війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об’єктів нерухомості. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893).
Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.
Левову частку в продажах займають об’єкти житлової нерухомості. З 24 лютого до 12 грудня покупці придбали 47 023 квартир і житлових будинків. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (216 994).
Також суттєво впали продажі промислової нерухомості і гаражів — в 4,3 рази до 4622 об’єктів, торговельної нерухомості — в 5,2 рази до 502 об’єктів і адміністративної нерухомості — в 7,9 раз до 458 об’єктів.
Звідки у Фонду держмайна показники ринку нерухомості?
Фонд — регулятор ринку оціночної діяльності в Україні, який нерозривно пов’язаний з ринком нерухомості. ФДМУ веде Єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки.
«Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. В 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн», — розповіла Заступник Голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

Довідка Finance.ua:

  • у додатку «Дія» запустили програму «єОселя», тепер українці можуть отримати державну пільгову іпотеку. Як повідомиввіце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їхніх сімей, а також для вчених і педагогів. В прес-службі Мінцифри також зазначили, що «єОселя» — це державна пільгова іпотека зі ставкою 3%;
  • аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua провели дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за листопад 2022 року;
  • у Києві спостерігається суттєве зниження активності серед орендарів. Це пов’язано насамперед зі загрозою кількаденного блекауту. Низький попит може вплинути на падіння ціни. Як зміняться ціни на квартири впродовж зими:
  • середня вартість однокімнатної квартири у Києві складе 7,5–9 тисяч гривень,
  • двокімнатної — 9–11 тисяч гривень,
  • трикімнатної — від 12 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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