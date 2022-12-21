У «Дії» запустили програму пільгової іпотеки від держави — Finance.ua

У «Дії» запустили програму пільгової іпотеки від держави Сьогодні 17:00 — Нерухомість

У додатку «Дія» запустили програму «єОселя», тепер українці можуть отримати державну пільгову іпотеку.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їхніх сімей, а також для вчених і педагогів.

прес-службі Мінцифри також зазначили, що «єОселя» — це державна пільгова іпотека зі ставкою 3%.

«Нашим завданням було розробити технічну частину послуги, щоб ви не ходили по кілька разів до банку, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв. Але в „Дії“ це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж подати заяву можна одночасно в один або п’ять банків, а не ходити до них», — розповів Федоров.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Тому президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла «с», щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні.

Пільгова іпотека:

Програма «Доступна іпотека» була запущена з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% для купівлі житла можуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки і оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

До участі в програмі можуть приєднатися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв.м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) і не перебувають під санкціями.

УНІАН За матеріалами:

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