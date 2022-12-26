Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці — Finance.ua

Оренда житла: взимку очікується падіння цін в столиці Сьогодні 20:00 — Нерухомість

У Києві спостерігається суттєве зниження активності серед орендарів. Це пов’язано насамперед зі загрозою кількаденного блекауту. Низький попит може вплинути на падіння ціни.

Про це розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її словами, найнижчий попит на оренду житла сьогодні фіксують на житло поблизу інфраструктурних об’єктів. Вже зараз дисконт на них становить 15 — 25% від загальноринкової ціни.

Що найбільше лякає орендарів столичного житла

Вікторія Берещак розповіла, що люди не поспішають до Києва, оскільки побоюються потрапити в блекаут.

"Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації",— наголошує експертка.

За її словами, на ринку оренди Києва помітна ще одна тенденція — додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв’язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди — від трьох місяців, розстрочки авансового платежу.

«Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10 — 12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатокімнане житло, ніж однокімнатні», — розповіла Вікторія Берещак.

Як будуть змінюватися ціни на квартири впродовж зими:

середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5 — 9 тисяч гривень,

двокімнатної — 9 — 11 тисяч гривень,

трикімнатної — від 12 тисяч гривень.

Вона нагадує, що чимало киян поїхали за місто, зробивши ставку на автономні джерела живлення у будинках.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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