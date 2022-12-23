Ринок вторинної нерухомості Києва: ціни та пропозиція (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок вторинної нерухомості Києва: ціни та пропозиція (інфографіка)

Нерухомість
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Аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua провели дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за листопад 2022 року. Експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів (66 031 відвідувань за листопад 2022 року).
Порівнюючи ціни за рік, медіанна вартість пропозиції на вторинному ринку в доларовому еквіваленті зменшилась на 7,4%. А враховуючи падіння курсу гривні, медіанна ціна за рік в національній валюті зменшилась більш ніж на 30%. Відповідно однокімнатні квартири знизились в ціні на 12% в дол. США, двокімнатні — 4,6% в дол. США, трикімнатні — на 1,12% в дол. США.
Ринок вторинної нерухомості Києва: ціни та пропозиція (інфографіка)
У листопаді 2022 року медіанна ціна пропозиції (в доларовому еквіваленті) на столичному ринку нерухомості збільшилась на 0,9 %, в порівнянні з жовтнем, до 1273 дол. США/кв.м.
Даний показник в категорії 1-но кімнатних квартир зменшився на 1,7 % до 1314 дол. США/кв.м.
Двокімнатні квартири здорожчали на 1,1% (1259 дол. США/кв.м.). Медіанна вартість 3-х кімнатних квартир збільшилась на 1,9% та склала 1237 дол. США/кв.м.
Ринок вторинної нерухомості Києва: ціни та пропозиція (інфографіка)
Аналізуючи дані, ми можемо бачити що найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні до 30 000 дол. США з часткою запитів 31%.
На другому місці знаходилося житло в діапазоні від 30 000 до 50 000 дол.США — 28%. Житлом від 50 000 дол. США до 70 000 дол. США цікавились 23% користувачів.
Попит на двокімнатні квартири у листопаді 2022 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 45% запитів до бази даних порталу Address.ua.
Ринок вторинної нерухомості Києва: ціни та пропозиція (інфографіка)
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Однокімнатними квартирами цікавились 33,5% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами — 21% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.
При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії від 50 м2 до 80 м2, частка таких запитів до порталу Address.ua становить по 43% від загальної кількості. Квартирами від 35 м2 до 50 м2 цікавляться 26% претендентів.

Довідка Finance.ua:

  • У додатку «Дія» запустили програму «єОселя», тепер українці можуть отримати державну пільгову іпотеку.
  • Програма «Доступна іпотека» була запущена з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% для купівлі житла можуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки і оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.
  • До участі в програмі можуть приєднатися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв.м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) і не перебувають під санкціями.
За матеріалами:
Finance.ua
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