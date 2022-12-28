МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія — Finance.ua

МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

МВС презентував нові правила отримання посвідчення водія

В Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для отримання посвідчення водія.

Про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

«Ми впроваджуємо новітні технології у процес складання іспитів аби вони були максимально прозорими, доступними та ефективними», — заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Що планують запровадити:

1. Планують зробити верифікацію та доступ до класу для складання іспитів.

Так, особа, яка складає теоретичний іспит, буде заходити до екзаменаційного класу, де на вході стоятиме камера. Вона розпізнаватиме обличчя кандидата у водії, що дозволить направляти особу на рандомно визначене в Єдиному державному реєстрі МВС робоче місце для складання теоретичного іспиту.

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Щодо верифікації, то у майбутньому громадяни зможуть самостійно фотографуватися на посвідчення водія. Для цього кожен сервісний центр МВС матиме сучасне обладнання, яке дозволить робити це, а для ідентифікації особи буде використовуватися ідентифікаційний код та id-картка.

2. Теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за таких умов:

Face ID ідентифікація особи протягом усього процесу складання;

фіксація обличчя та екрану при негативній відповіді на екзаменаційне питання;

унеможливлення віддаленого доступу до робочих місць;

контроль за поведінкою особи;

відеофіксація процесу складання.

Крім того, планується вивід відео web-камер, розміщених на робочих станціях у класі, на робоче місце екзаменатора. Це дозволить контролювати весь процес онлайн.

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3. Зміниться процес практичного складання іспитів.

Автомобілі у сервісних центрах МВС будуть оснащені відеореєстором з 4-ма камерами — спереду, ззаду, дві проекції салону, внутрішній монітор для контролю ракурсу та роботи відеореєстратора, сигналізуючі датчики та дублюючі педалі.

Також буде рандомний вибір Єдиним державним реєстром МВС екзаменаторів та маршруту для приймання практичного іспиту. Екзаменатор матиме електронний check-list, face-id кандидата, можливість розпізнавання номеру транспортного засобу, автоматичне надходження результатів складання до Єдиного державного реєстру МВС.

4. Закупівля для сервісних центрів МВС транспортних засобів з вмонтованими технічними засобами різних категорій.

Тобто, тепер майбутнім водіям не треба шукати для оренди вантажні авто, авто з причепами, мотоцикли, якщо їх немає у сервісному центрі МВС. Тепер всі ці транспортні засоби там будуть, і кожен охочий зможе скласти практичний іспит.

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