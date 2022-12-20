Нардепи пропонують змінити механізм стягнення штрафів з водіїв — Finance.ua

Нардепи пропонують змінити механізм стягнення штрафів з водіїв Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Нардепи пропонують змінити механізм стягнення штрафів з водіїв

В українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285 , яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.

Фактично збільшення строків для добровільної оплати дозволить автовласникам та водіям оплачувати штрафи вчасно. Але найважливішою частиною є другий аспект.

Зараз, якщо автовласник чи водій не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту винесення, він передається у виконавчу службу. У законопроєкті № 8285 цей строк пропонують скасувати взагалі. В результаті поліція матиме необмежений час для передавання справи у виконавчу службу.

На практиці це означатиме, що власник авто або водій зможуть сплатити прострочені штрафи у поліції без звернення до виконавчої служби. Це значно спростить роботу служби та полегшить життя автомобілістам.

Довідка Finance.ua:

в Україні з 14 грудня змінився порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Крім того, дозволять оформляти водійські права онлайн;

всі посвідчення водія в Україні планують перевипустити, а водіїв транспортних компаній змусять перевипускати свої посвідчення кожні п’ять років.

Телеканал 24 За матеріалами:

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