В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів — Finance.ua
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В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів

Технології&Авто
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В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Крім того, дозволять оформляти водійські права онлайн.
Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
Зміни стосуються експертизи транспортного засобу — вона відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виключення не означає скасування. Тепер його необхідно пройти перед тим, як подати заяву на послугу з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.
Крім зручності, пов’язаної з екстериторіальністю, таке поділ також дозволяє в майбутньому реєструвати автомобіль онлайн за допомогою двох смартфонів або комп’ютерів — власника та покупця.
«Оскільки єдиним кроком, який не можна було здійснити онлайн, був огляд експертів, відокремлення цієї процедури дозволяє перенести реєстраційні дії з автомобілів в онлайн», — пояснив заступник начальника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
Алгоритм реєстрації автомобіля в Україні при купівлі-продажу тепер такий:
• спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС і отримати їхню думку про транспортний засіб;
• потім 2 сторони, власник і покупець або їх представники, маючи обґрунтований висновок, звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або це також можна зробити онлайн.
Експертний висновок є обов’язковим для таких реєстраційних дій:
• переоформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;
• переоформлення з одного власника на іншого; реєстрація ввезеного з-за кордону вживаного транспортного засобу;
• перереєстрація після прийняття транспортного засобу у спадок, якщо його свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року.
«Ще одна важлива зміна пов’язана з тим, що в Україні такі цифрові документи, як посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не є такими ж дійсними, як фізичні документи, а можуть бути єдиними доступними, які дозволяють вам керувати транспортним засобом», — додав Баранець.
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Алгоритм видачі таких електронних документів передбачає повну перевірку, комплексне опрацювання заяви адміністратором сервісного центру МВС. Але в бек-офісі, без особистого контакту з клієнтами сервісу. Тобто дані звіряються з усіма необхідними базами даних, і тільки потім заявка схвалюється чи ні. Якщо в базах є інформація, яка перешкоджає наданню послуги, то така заявка буде відхилена.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно мати з собою в автомобілі взимку і де отримати кваліфіковану допомогу в будь-якій ситуації, яка може трапитися з вами на зимовій дорозі. Деталі за посиланням .
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За матеріалами:
visitukraine.today
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