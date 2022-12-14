В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів — Finance.ua

В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Крім того, дозволять оформляти водійські права онлайн.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.

Зміни стосуються експертизи транспортного засобу — вона відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виключення не означає скасування. Тепер його необхідно пройти перед тим, як подати заяву на послугу з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.

Крім зручності, пов’язаної з екстериторіальністю, таке поділ також дозволяє в майбутньому реєструвати автомобіль онлайн за допомогою двох смартфонів або комп’ютерів — власника та покупця.

«Оскільки єдиним кроком, який не можна було здійснити онлайн, був огляд експертів, відокремлення цієї процедури дозволяє перенести реєстраційні дії з автомобілів в онлайн», — пояснив заступник начальника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Алгоритм реєстрації автомобіля в Україні при купівлі-продажу тепер такий:

• спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС і отримати їхню думку про транспортний засіб;

• потім 2 сторони, власник і покупець або їх представники, маючи обґрунтований висновок, звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або це також можна зробити онлайн.

Експертний висновок є обов’язковим для таких реєстраційних дій:

• переоформлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видане до 1 вересня 2019 року;

• переоформлення з одного власника на іншого; реєстрація ввезеного з-за кордону вживаного транспортного засобу;

• перереєстрація після прийняття транспортного засобу у спадок, якщо його свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року.

«Ще одна важлива зміна пов’язана з тим, що в Україні такі цифрові документи, як посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не є такими ж дійсними, як фізичні документи, а можуть бути єдиними доступними, які дозволяють вам керувати транспортним засобом», — додав Баранець.

Алгоритм видачі таких електронних документів передбачає повну перевірку, комплексне опрацювання заяви адміністратором сервісного центру МВС. Але в бек-офісі, без особистого контакту з клієнтами сервісу. Тобто дані звіряються з усіма необхідними базами даних, і тільки потім заявка схвалюється чи ні. Якщо в базах є інформація, яка перешкоджає наданню послуги, то така заявка буде відхилена.

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