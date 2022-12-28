Прецедент світового масштабу: в чому проблема з конфіскацією російських активів на користь України — Finance.ua

Прецедент світового масштабу: в чому проблема з конфіскацією російських активів на користь України Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

На сьогодні в різних куточках світу заморожено російських активів, як приватних, так і державних на щонайменше $300 млрд, однак питання з їхньою конфіскацією на користь Україні досі не вирішено.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «РБК-України» наголошує, що ключова перепона — відсутність механізму, який би дозволив це зробити без згоди власників цих активів.

Говорячи про російські золотовалютні резерви очільник Мінфіну очікує, що процес затягнеться надовго. Попри те, що можливі рішення вже є, він висловив сумнів у тому, що «цей шлях вже чітко викристалізований і зрозумілий для всіх суб’єктів».

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«Конфіскація активів на користь України — прецедент світового масштабу. І тому країни, які мають зробити такі рішення, поки не готові на цей крок. Про замороження активів мова йде; про те, що це справедливо, що Україна може і має претендувати на ці активи, мова йде; втрати економіки України вираховуються, є відповідні звіти — про це також йде мова. Але поки що немає юридичного чітко сформованого механізму, яким чином ці кошти мають вилучити на користь України без згоди їх власника», — пояснив він.

Нині в Україні над цим питанням одночасно працюють декілька груп, зокрема й юридична група, сформована в Офісі президента.

Марченко налаштований оптимістично, він переконаний, що врешті вірний шлях буде знайдено і Україна отримає змогу «скористатись цими коштами в будь-якому форматі на користь держави Україна».

Нагадаємо, ще у вересні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оцінював обсяги заморожених російських активів у розмірі від $300 до $500 млрд. Сюди входять гроші, нерухомість, інше майно, а також золотовалютні резерви Банку росії за кордоном.

У листопаді видання Politico із посилання на внутрішній документ ЄК писало, що ЄС заморозив активів рф на 68 млрд євро, при цьому левова частка у 50 млрд євро припадає на Бельгію. Водночас скільки точно золотовалютних резервів рф в ЄС заморожено, в ЄК сказати не можуть. В документ наводиться орієнтовна сума у 33,8 млрд євро (поруч стоїть позначка «у процесі оцінювання, тому не для цитування»).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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