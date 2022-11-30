ЄС з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України — Finance.ua

ЄС з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України Сьогодні 14:21

ЄС з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною рф.

Про це вона сказала у своєму зверненні у середу, повідомляє «Європейська правда».

"росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити росію заплатити.

Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", — заявила фон дер Ляєн.

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Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

«Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні», — зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС буде працювати над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.

Економічна Правда За матеріалами:

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