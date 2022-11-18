ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico — Finance.ua
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ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico

Фондовий ринок
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ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico
ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico
Європейський Союз уже заморозив російських активів на загальну суму 68 мільярдів євро — більшість з яких перебуває у Бельгії.
Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
При цьому на Бельгію припадає 50 мільярдів євро з 68 мільярдів євро.
Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярдами євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на них припадає понад 90 відсотків заморожених активів.
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«А ось скільки саме російських золотовалютних резервів заморожено в ЄС, в Євросоюзі не знають. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра в 33,8 мільярда євро із позначкою «у процесі оцінювання, тому не для цитування», — пише видання.
Зараз Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином.
«Проблемою, як це не дивно, є Польща, яка гальмує цей процес. Хоча Варшава повністю підтримує рішення, їй спочатку потрібно ухвалити національний закон, що вона зараз і робить», — пише Politico із посиланням на джерела.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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