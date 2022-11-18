ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico — Finance.ua

ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico Сьогодні 16:24 — Фондовий ринок

ЄС уже заморозив російських активів на 68 мільярдів євро – Politico

Європейський Союз уже заморозив російських активів на загальну суму 68 мільярдів євро — більшість з яких перебуває у Бельгії.

Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.

При цьому на Бельгію припадає 50 мільярдів євро з 68 мільярдів євро.

Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярдами євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на них припадає понад 90 відсотків заморожених активів.

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«А ось скільки саме російських золотовалютних резервів заморожено в ЄС, в Євросоюзі не знають. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра в 33,8 мільярда євро із позначкою «у процесі оцінювання, тому не для цитування», — пише видання.

Зараз Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином.

«Проблемою, як це не дивно, є Польща, яка гальмує цей процес. Хоча Варшава повністю підтримує рішення, їй спочатку потрібно ухвалити національний закон, що вона зараз і робить», — пише Politico із посиланням на джерела.

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Економічна Правда За матеріалами:

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