Лондон назвав суму заморожених активів російських олігархів — Finance.ua

Лондон назвав суму заморожених активів російських олігархів Сьогодні 15:31

Британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), що належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення Москви до України.

Про це повідомляє Reuters

За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, росія випередила Лівію та Іран і стала найсанкційнішою країною у Великій Британії.

«Ми ввели найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій жорстокій війні», — сказав Ендрю Гріффіт з Міністерства фінансів.

На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли москва ввела війська в Україну.

Обсяг заморожених російських активів на 6 млрд фунтів більший, ніж сума, зазначена у всіх інших британських режимах санкцій.

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