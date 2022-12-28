Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні — Finance.ua

Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні

Уряд та Мінфін може та планує індексувати пенсії у березні наступного року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Найменш захищені категорії на сьогодні — це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів», — сказав він.

При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.

«Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні», — сказав Марченко.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявляв, що в 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій. На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень;

міністр соціальної політики України Оксана Жолнович казала, що уряд буде шукати кошти для індексації пенсій в березні 2023 року, як це закладено у законі. «Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємося у бюджетному процесі, є певна міжнародна підтримка, є певний коридор, в межах якого ми можемо діяти, тому я впевнена, що допомогти нашим пенсіонерам ми зможемо», — сказала міністр.



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