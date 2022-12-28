Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні

Казна та Політика
46
Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні
Чи будуть в Україні індексувати пенсії? Що кажуть у Мінфіні
Уряд та Мінфін може та планує індексувати пенсії у березні наступного року.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Найменш захищені категорії на сьогодні — це пенсіонери. І держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів», — сказав він.
Читайте також
При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.
Місце для вашої реклами
«Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні», — сказав Марченко.

Довідка Finance.ua:

  • раніше заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявляв, що в 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій. На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень;
  • міністр соціальної політики України Оксана Жолнович казала, що уряд буде шукати кошти для індексації пенсій в березні 2023 року, як це закладено у законі. «Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємося у бюджетному процесі, є певна міжнародна підтримка, є певний коридор, в межах якого ми можемо діяти, тому я впевнена, що допомогти нашим пенсіонерам ми зможемо», — сказала міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.