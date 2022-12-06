Мінсоцполітики: Будемо шукати гроші для індексації пенсій у березні 2023 року — Finance.ua

Мінсоцполітики: Будемо шукати гроші для індексації пенсій у березні 2023 року Сьогодні 09:43 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики: Будемо шукати гроші для індексації пенсій у березні 2023 року

У березні 2023 року українські пенсіонери можуть розраховувати на індексацію пенсійних виплат.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«В уряді є політична домовленість про те, що ми будемо шукати кошти для індексації пенсій в березні 2023 року, як це закладено у законі. Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємося у бюджетному процесі, є певна міжнародна підтримка, є певний коридор, в межах якого ми можемо діяти, тому я впевнена, що допомогти нашим пенсіонерам ми зможемо», — сказала міністр.

Вона нагадала, що щорічна індексація пенсій в Україні встановлена з 1 березня з урахуванням рівня інфляції.

Крім того, Жолнович зазначила, що у бюджеті на наступний рік на пенсійне забезпечення закладено майже 874 млрд грн, що на 21 млрд грн більше, ніж цього року. Збільшена сума в тому числі з урахуванням зростання прожиткового мінімуму з 1 грудня 2022 року.

«У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму деякі пенсії зростуть в середньому на 5%, і ця сума в бюджеті на наступний рік закладена», — підкреслила міністр.

Як повідомлялося, на 2023 рік Європарламент схвалив виділення Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро. За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це означає, що Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні видатки: пенсії, зарплати бюджетникам, допомогу ВПО та людям з інвалідністю тощо.

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