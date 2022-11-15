Втрата роботи через війну: що робити, якщо не вистачило стажу для пенсії, — Жолнович — Finance.ua

Втрата роботи через війну: що робити, якщо не вистачило стажу для пенсії, — Жолнович Сьогодні 13:02

Якщо через повномасштабне вторгнення росії людина втратила роботу і їй не вистачило кілька місяців страхового стажу до виходу на пенсію, вона матиме кілька варіантів виходу із ситуації.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

У разі такої ситуації, можна стати на облік у службі зайнятості і це вже рахуватиметься як стаж. Окрім цього, там же можна знайти будь-яку іншу роботу, навіть не за спеціальністю, або ж виконувати громадські роботи, що також буде зараховано до страхового стажу.

Інший варіант — це укласти договір із Пенсійним фондом і доплатити певну кількість внесків за ті місяці, яких не вистачає до виходу на пенсію.

Також, якщо до пенсії залишається не більше, ніж півтора роки, людина має право вийти на заслужений відпочинок достроково, але тоді пенсійні виплати можуть бути меншими.

Окрім цього, якщо майбутній пенсіонер змушений був виїхати за кордон і призупинити офіційну роботу в Україні, він також матиме вихід із ситуації.

В Україні незабаром буде ухвалено новий закон «Про спрощення набуття страхового стажу», згідно якого за допомогою порталу «Дія» або через пенсійний кабінет людина може укласти договір з Пенсійним фондом і добровільно сплачувати страхові внески у тому розмірі, у якому забажає. Таким чином, вона зможе збільшити свій дохід, із якого потім вираховуватиметься пенсія, або зараховуватиметься страховий стаж.

Довідка Finance.ua:

в Україні повна чи часткова втрата здоров’я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію по інвалідності — її розмір залежить від отриманої групи інвалідності;

багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них — це заморозка ваших пенсійних виплат.

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