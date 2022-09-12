Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі — Finance.ua

Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі

В Україні повна чи часткова втрата здоров’я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію по інвалідності — її розмір залежить від отриманої групи інвалідності.

Люди, які отримали I групу інвалідності, мають право на 100% пенсію за віком, але для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людина визнана інвалідом.

Розмір пенсійних виплат осіб із ІІ групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж при цьому — 1-14 років.

Читайте також Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Одержувачі пенсійних виплат із ІІІ групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком за наявності 1-14 років страхового стажу.

Подати документи для призначення пенсії по інвалідності можна як офлайн — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн — на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Документи, необхідні для отримання пенсії по інвалідності:

Письмова заява про призначення пенсії

Паспорт чи свідоцтво про народження (для дітей)

Якщо людина має ID-паспорт, потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом із паспортом

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж + відомості про заробітну плату

Документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)

Фотографія (необхідна для оформлення пенсійного посвідчення)

Для військовослужбовців строкової служби до заяви для оформлення пенсії по інвалідності ще треба додати:

свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідку військово-лікарської комісії (копію).

Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, до заяви для призначення пенсії слід додати:

довідку військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби + висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.