Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі — Finance.ua

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Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі

Особисті фінанси
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Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
В Україні повна чи часткова втрата здоров’я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію по інвалідності — її розмір залежить від отриманої групи інвалідності.
Люди, які отримали I групу інвалідності, мають право на 100% пенсію за віком, але для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому людина визнана інвалідом.
Розмір пенсійних виплат осіб із ІІ групою інвалідності становить 90% пенсії за віком. Необхідний страховий стаж при цьому — 1-14 років.
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Одержувачі пенсійних виплат із ІІІ групою інвалідності отримують 50% пенсії за віком за наявності 1-14 років страхового стажу.
Подати документи для призначення пенсії по інвалідності можна як офлайн — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн — на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Документи, необхідні для отримання пенсії по інвалідності:

  • Письмова заява про призначення пенсії
  • Паспорт чи свідоцтво про народження (для дітей)
  • Якщо людина має ID-паспорт, потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом із паспортом
  • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
  • Трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж + відомості про заробітну плату
  • Документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)
  • Фотографія (необхідна для оформлення пенсійного посвідчення)
Для військовослужбовців строкової служби до заяви для оформлення пенсії по інвалідності ще треба додати:
  • свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідку військово-лікарської комісії (копію).
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, до заяви для призначення пенсії слід додати:
  • довідку військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати та підстави звільнення з військової служби + висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
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За матеріалами:
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