Чи зникне зв’язок в Україні під час зимових відключень

Повністю залишитися без зв’язку взимку українці, найімовірніше, не повинні. Водночас у разі масштабних пошкоджень мереж перебої можливі.

Про це повідомила голова Ради Телекомпалати України Тетяна Попова, пише «Novyny.Live».

Чи залишиться Україна без звʼязку, коли зникне світло

Очільниця Ради Телекомпалати України Тетяна Попова переконана, що хвилюватися щодо повного «падіння» звʼязку не варто.

Однак, очікувати, що провайдери все зроблять за користувача — теж не найкраща стратегія.

На її думку, потрібно самостійно подбати про власний комфорт завчасно до початку складного сезону.

Я вважаю, що загалом без зв’язку українці не залишаться. Можливо у нас будуть аварії катастрофічні, з точку зору руйнуваня мереж. На певний час звʼязку може не бути, але це буде дуже точково. У нас у кожного мінімум два види звʼязку — мобільний, в якому також є інтернет і фіксований швидкий. Якщо хочете себе ще більше забезпечити, дізнайтесь, хто з провайдерів у вашому місті доставляє по GPON (ред. — популярна технологія енергонезалежного інтернету). Підключіться. Забезпечте приладам додаткове енергоживлення — прогнозує Тетяна Попова.

Раніше Finance.ua писав , що напередодні зими українці дедалі більше звертають увагу на те, наскільки житло готове до можливих відключень.

Найважливішою характеристикою житла 59% опитаних назвали автономне опалення, яке не залежить від центральної мережі.

Також українці звертають увагу на можливість залишатися зі зв’язком під час відключень. Зокрема: