0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли потрібно перевести годинник на зимовий час

2374
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Українці перейдуть на зимовий час 25 жовтня
Українці перейдуть на зимовий час 25 жовтня, Фото: magnific
Восени українцям знову доведеться перевести стрілки годинників. У 2026 році перехід на зимовий час відбудеться наприкінці жовтня — у ніч на останню неділю місяця.
Так, українці перейдуть на зимовий час 25 жовтня. У ніч із 24 на 25 жовтня о 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 3:00.
Таким чином, цієї ночі українці зможуть поспати на годину довше. Після переходу на зимовий час раніше світатиме, але й темнітиме ввечері також раніше.

Чому Україна досі переводить годинники

Питання відмови від сезонної зміни часу в Україні обговорюється вже не перший рік.
Улітку 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 4201, який передбачав запровадження в Україні постійного київського часу — другого часового поясу UTC+2.
Передбачалося, що переведення годинників восени 2024 року стане останнім, а надалі країна більше не переходитиме на літній час навесні.
Місце для вашої реклами
Однак ухвалений парламентом закон так і не набув чинності. Президент його не підписав і не повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.
Тому порядок обчислення часу в Україні залишається незмінним. Наразі продовжує діяти постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Відповідно до неї, годинники в Україні переводять двічі на рік: навесні — на літній час, а восени — назад на зимовий.

Чи потрібно переводити час на телефоні вручну

На більшості сучасних електронних пристроїв час змінюється автоматично. Це стосується смартфонів, комп’ютерів, планшетів і смартгодинників, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне визначення дати, часу та часового поясу.
Вручну змінити час потрібно буде насамперед на механічних і настінних годинниках, звичайних будильниках та інших пристроях, які не синхронізують час автоматично.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems