Коли потрібно перевести годинник на зимовий час
Восени українцям знову доведеться перевести стрілки годинників. У 2026 році перехід на зимовий час відбудеться наприкінці жовтня — у ніч на останню неділю місяця.
Так, українці перейдуть на зимовий час 25 жовтня. У ніч із 24 на 25 жовтня о 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 3:00.
Таким чином, цієї ночі українці зможуть поспати на годину довше. Після переходу на зимовий час раніше світатиме, але й темнітиме ввечері також раніше.
Чому Україна досі переводить годинники
Питання відмови від сезонної зміни часу в Україні обговорюється вже не перший рік.
Улітку 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 4201, який передбачав запровадження в Україні постійного київського часу — другого часового поясу UTC+2.
Передбачалося, що переведення годинників восени 2024 року стане останнім, а надалі країна більше не переходитиме на літній час навесні.
Однак ухвалений парламентом закон так і не набув чинності. Президент його не підписав і не повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.
Тому порядок обчислення часу в Україні залишається незмінним. Наразі продовжує діяти постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Відповідно до неї, годинники в Україні переводять двічі на рік: навесні — на літній час, а восени — назад на зимовий.
Чи потрібно переводити час на телефоні вручну
На більшості сучасних електронних пристроїв час змінюється автоматично. Це стосується смартфонів, комп’ютерів, планшетів і смартгодинників, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне визначення дати, часу та часового поясу.
Вручну змінити час потрібно буде насамперед на механічних і настінних годинниках, звичайних будильниках та інших пристроях, які не синхронізують час автоматично.
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