У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій — Finance.ua

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У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій

Особисті фінанси
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У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій
У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій
У 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій. На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень.
Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Укрінформ».
За його словами, якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачали 400 мільярдів гривень, то на наступний — майже 447 мільярдів.
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«Навіть в умовах війни фінансування збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Між іншим, ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери — одні з найменш захищених верств населення. І сорокамільярдне збільшення — це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду», — сказав він.
Водночас Єрмоличев повідомив, що фінансування решти напрямів — підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо — зберегли на цьогорічному рівні.

Довідка Finance.ua:

  • міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що у березні 2023 року українські пенсіонери можуть розраховувати на індексацію пенсійних виплат;
  • нагадаємо, у бюджеті на наступний рік на пенсійне забезпечення закладено майже 874 млрд грн, що на 21 млрд грн більше, ніж цього року;
  • у в’язку із підвищенням прожиткового мінімуму деякі пенсії зростуть в середньому на 5%, і ця сума в бюджеті на наступний рік закладена.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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