У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій — Finance.ua

У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій

У 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій. На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Укрінформ».

За його словами, якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачали 400 мільярдів гривень, то на наступний — майже 447 мільярдів.

Читайте також Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року

«Навіть в умовах війни фінансування збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Між іншим, ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери — одні з найменш захищених верств населення. І сорокамільярдне збільшення — це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду», — сказав він.

Водночас Єрмоличев повідомив, що фінансування решти напрямів — підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо — зберегли на цьогорічному рівні.

Довідка Finance.ua:

міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що у березні 2023 року українські пенсіонери можуть розраховувати на індексацію пенсійних виплат;

нагадаємо, у бюджеті на наступний рік на пенсійне забезпечення закладено майже 874 млрд грн, що на 21 млрд грн більше, ніж цього року;

у в’язку із підвищенням прожиткового мінімуму деякі пенсії зростуть в середньому на 5%, і ця сума в бюджеті на наступний рік закладена.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.