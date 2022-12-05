Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року — Finance.ua

Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року

В ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Про це пише ТСН.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у 2023 році

В ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Через повномасштабну війну прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, так само як мінімальна пенсія за віком в наступному році збільшуватися не буде та становитиме 2093 грн. Мінімальна заробітна плата також не зміниться у 2023 році, зараз вона становить 6700 грн

Тобто традиційного підвищення мінімалки та надбавок до пенсій у наступному році не передбачено.

Індексація пенсій у 2023 році

Попри все у березні 2023 року запланована індексація пенсій. Попередньо йдеться про підвищення на 5%.

Хто зможе стати пенсіонером у наступному році

Оформити пенсію га віком у 60 років у 2023 році зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки зможуть вийти на пенсію зі стажем не менше 20 років, у 65 років — не менше 15.

Пенсії чорнобильців у 2023 році

Згідно з внесеними змінами в законодавство щодо пенсійного забезпечення чорнобильців, мінімальні пенсії по інвалідності в ліквідаторів тепер прив’язані до середньої зарплати по Україні. Середня зарплата по країні, що враховується при обчисленні пенсій, за 2021 рік становить 12993,56 грн. При інвалідності I групи загальний розмір пенсії з усіма надбавкам не може бути нижчим цієї суми, тобто 100%. В осіб з II групою інвалідності пенсія встановлюється в розмірі не нижче 80% від вказаної суми, за наявності III групи — 60%.

У лютому 2023 році Пенсійний фонд озвучить середню зарплату за 2022 рік. Згідно з розміром середньої зарплати від 1 березня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців.

Чи вистачить грошей на пенсії у наступному році

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2023 році українці не залишаться без пенсій, зарплат та інших бюджетних виплат. Кабінет Міністрів у 2023 році планує покрити всі соціальні бюджетні видатки, пов’язані із виплатою пенсій, зарплат бюджетникам, допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю. Все це буде профінансовано завдяки надійним партнерам України — США, Канади та країни Євросоюзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.