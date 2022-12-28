Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат — Finance.ua
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Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат

Особисті фінанси
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Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат
Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат
Уряд 27 грудня ухвалив постанову, якою продовжив автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.
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"Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об’єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує",- зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:
  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
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Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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