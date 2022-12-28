Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА — Finance.ua

Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА Сьогодні 11:32 — Енергетика

Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА

Ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла, і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телеканалу «Київ».

«Ми пам’ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються», — сказав Пантелеєв.

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.

«Ситуація непроста, і ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків», — підкреслив заступник голови КМДА.

Довідка Finance.ua:

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вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів;

Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.



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