Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА — Finance.ua

Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА
Ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла, і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телеканалу «Київ».
«Ми пам’ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються», — сказав Пантелеєв.
Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.
«Ситуація непроста, і ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків», — підкреслив заступник голови КМДА.
Довідка Finance.ua:
- велику кількість звернень споживачів з приводу нерівномірних відключень від електропостачання з боку операторів систем розподілу оформлено неналежним чином, тож вони не можуть бути розглянуті. В НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення;
- вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів;
- Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.
Генератори: якими вони бувають, скільки коштують та як їх купити? 🧐
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