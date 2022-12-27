Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення — Finance.ua

Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення

Велику кількість звернень споживачів з приводу нерівномірних відключень від електропостачання з боку операторів систем розподілу оформлено неналежним чином, тож вони не можуть бути розглянуті.

Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як пояснили в комісії, щоб звернення споживача було розглянуте НКРЕКП, в ньому необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги;

письмове звернення має бути підписане заявником із зазначенням дати.

Споживач може надіслати письмове звернення інтернетом або засобами електронного зв’язку.

При цьому, крім вищезазначеної інформації, в ньому треба написати електронну поштову адресу, на яку заявнику можуть направити відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні такого звернення не потрібне.

«Оформлені з дотриманням цих вимог звернення споживачів стануть основою роботи НКРЕКП з операторами систем розподілу, за результатами якої застосовуватимуться відповідні заходи регуляторного впливу», — підсумували в комісії.

Довідка Finance.ua:

за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів;

Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.

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