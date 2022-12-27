Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення — Finance.ua
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Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення

Особисті фінанси
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Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення
Скарги на відключення світла: в НКРЕКП пояснили, як правильно оформити звернення
Велику кількість звернень споживачів з приводу нерівномірних відключень від електропостачання з боку операторів систем розподілу оформлено неналежним чином, тож вони не можуть бути розглянуті.
Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Як пояснили в комісії, щоб звернення споживача було розглянуте НКРЕКП, в ньому необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
  • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги;
  • письмове звернення має бути підписане заявником із зазначенням дати.
Споживач може надіслати письмове звернення інтернетом або засобами електронного зв’язку.
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При цьому, крім вищезазначеної інформації, в ньому треба написати електронну поштову адресу, на яку заявнику можуть направити відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні такого звернення не потрібне.
«Оформлені з дотриманням цих вимог звернення споживачів стануть основою роботи НКРЕКП з операторами систем розподілу, за результатами якої застосовуватимуться відповідні заходи регуляторного впливу», — підсумували в комісії.

Довідка Finance.ua:

  • за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів;
  • Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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