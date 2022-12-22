"Світло буде": в ЄС заявили про передачу Україні "енергетичної" допомоги — Finance.ua

"Світло буде": в ЄС заявили про передачу Україні "енергетичної" допомоги Сьогодні 16:00 — Енергетика

Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики . Йдеться про 900 генераторів.

«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні», — йдеться в повідомленні глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн у Twitter.

Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.

«І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», — підсумувала чиновниця.

З 10 жовтня російські окупанти вже здійснили вже дев’ять ракетних атак і кілька хвиль ударів дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Перша ракетна атака по української нфраструктуре була 10 жовтня, з тих пір по всій країні почалися аварійні вимкнення світла.

23 листопада втміненергетики заявили, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута. 5 грудня москва знову вдарила по енергосистемі.

Далі послідували дві атаки дронів на Київ і область. Так, лише 19 грудня ворог випустив по Києву 23 безпілотники, але енергетичні об’єкти все одно постраждали.

УНІАН За матеріалами:

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