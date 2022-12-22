"Світло буде": в ЄС заявили про передачу Україні "енергетичної" допомоги — Finance.ua
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"Світло буде": в ЄС заявили про передачу Україні "енергетичної" допомоги

Енергетика
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Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.
«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні», — йдеться в повідомленні глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн у Twitter.
Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.
«І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», — підсумувала чиновниця.
З 10 жовтня російські окупанти вже здійснили вже дев’ять ракетних атак і кілька хвиль ударів дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Перша ракетна атака по української нфраструктуре була 10 жовтня, з тих пір по всій країні почалися аварійні вимкнення світла.
23 листопада втміненергетики заявили, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута. 5 грудня москва знову вдарила по енергосистемі.
Далі послідували дві атаки дронів на Київ і область. Так, лише 19 грудня ворог випустив по Києву 23 безпілотники, але енергетичні об’єкти все одно постраждали.
За матеріалами:
УНІАН
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