Плани на новий рік: у Кабміні розповіли, як боротимуться з безробіттям — Finance.ua

Плани на новий рік: у Кабміні розповіли, як боротимуться з безробіттям Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Плани на новий рік: у Кабміні розповіли, як боротимуться з безробіттям

Багато громадян на сьогодні змогли пристосуватися до реалій війни та почали вивчати нові професії.

Про це заявила перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Яке в нас завдання по безробітним? Перш за все, перенавчити їх. В центрах зайнятості нові професії опанувало вже 45 тис. людей. Друге — це „Армія відновлення“ — люди, які зайняті від центрів зайнятості в областях на суспільно корисних роботах та отримують за це заробітну плату. Третій аспект — це люди, які мають підприємницькі здібності і хочуть започатковувати бізнес навіть під час війни. Уряд їм в цьому допомагає грантовою підтримкою», — зауважила Свириденко.

Так, за програмою єРобота перераховано вже понад 837,5 млн грн на користь 1119 успішних заявників за всіма програмами сукупно. Всього Уряд виділив 2,2 млрд, і решту коштів буде невдовзі перераховано переможцям за всіма програмами, а таких в Україні більше 3,5 тис. заявників.

Вона також зазначила, що, згідно з опитуваннями, багато українців, які через бойові дії виїхали за кордон, планують повернутися та долучитися до відновлення країни.

Вона наголосила, що український бізнес показав настільки велику адаптивність, що падіння ВВП за підсумками року складе 32%, а не 50%, як прогнозувалось після початку повномасштабного вторгнення.

«За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого — не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як уряду було підтримати його — кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних. На наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, це буде рік перемоги», — відмітила Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр підкреслила, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету.

Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% — допомога міжнародних партнерів.

Довідка Finance.ua:

в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше;

як заявляє член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було. За його словами, є три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття.

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