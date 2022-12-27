Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини — Finance.ua

Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму: в чому причини

Станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. За останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше.

Про це повідомляє член Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram

«Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було», — написав він.

https://t.me/yzheleznyak/

Як зазначив депутат, це «не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою».

Железняк зазначив три фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття:

виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів;

баланс виїзду закордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає;

чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки.

Довідка Finance.ua.:

як раніше повідомили у Мінекономіки, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних;

уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу, до «Армії відновлення» країни через виконання ними суспільно корисних робіт, які будуть оплачені щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати. Понад 3300 безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у 9 областях.

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