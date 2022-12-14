"Армія відновлення" налічує 3300 безробітних: де найбільше залучено — Finance.ua

"Армія відновлення" налічує 3300 безробітних: де найбільше залучено
У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт уже залучили 3314 безробітних у 9 регіонах.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6700 грн.
На сьогодні 3314 безробітних вже виконують такі роботи у 9 областях", — розповіла Бережна.
За її словами, серед цих людей в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років, вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше — у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.
«І що важливо, до того, як вони долучились до виконання суспільно корисних робіт, вони тривалий час були безробітними — центр зайнятості шукав їм роботу в середньому понад 4 місяці. Тому їх участь в „Армії відновлення“ надасть їм більше можливостей, адже вони отримуватимуть за виконання робіт більше, ніж середня допомога з безробіття», — додала заступниця міністра.
Наразі суспільно корисні роботи проводяться у 9 областях — Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській.
Найбільше безробітних залучено:
- у Київській області — 770 осіб,
- Сумській — 739 осіб,
- Полтавській — 697 осіб.
На сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн.
При цьому проєкт «Армія відновлення» діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 млн грн.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:
- розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- заготівлі дров для військових та населення;
- розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
- надання соціальних послуг в Пунктах незламності.
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