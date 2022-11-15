Армія відновлення: до суспільно корисних робіт залучили першу тисячу безробітних — Finance.ua
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Армія відновлення: до суспільно корисних робіт залучили першу тисячу безробітних

Особисті фінанси
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Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1 036 осіб, які мають статус безробітного..
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Де найбільше долучаються

Згідно з повідомленням, найбільша кількість таких громадян зафіксована в Сумський області — 499 безробітних; в Київській області залучено 209 безробітних; в Чернігівській області — 176; в Донецькій області — 107; в в Полтавській області — 45.
При цьому це у двох регіонах — Рівненській та Волинській областях — розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.
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«Поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних. Однак в Міністерстві економіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади», — йдеться в повідомленні.

Яку роботу пропонують

Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися, при цьому найчастіше людей залучають до:
  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
  • заготівлю дров для населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Довідка Finance.ua:

  • зазначається, що участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною, при цьому оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 гривень;
  • крім того, згідно з повідомленням, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів, тобто оплата за їх виконання може бути більшою.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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