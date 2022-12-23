Майже 60% роботодавців планують підвищити зарплати співробітникам у 2023 – дослідження (інфографіка) — Finance.ua

Майже 60% роботодавців планують підвищити зарплати співробітникам у 2023 – дослідження (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Згідно з даними опитування robota.ua, більшість українських роботодавців планують плідно нарощувати команди у 2023 році. І лише 16% опитуваних вважають, що їх команда скоріш за все зменшиться.

Про це йдеться в дослідженні rоbota.ua.

Серед основних бар’єрів розширення команди у наступному році вбачають дефіцит кваліфікованих кадрів (в більшості через вимушену міграцію спеціалістів до перемоги).

На другому місці — нереалістичні вимоги до заробітних плат, через неможливість підлаштувати рівень винагороди під новий курс.

Найменше роботодавці хвилюються про завищені очікування соціальних пакетів — це можна пояснити тим, що більшість компаній наразі працює віддалено.

Зарплати

Більша частина роботодавців планує підвищити своїм співробітникам зарплату на 5-30% у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

На ринку праці в Україні спостерігається певний дисбаланс між попитом та пропозицією. До прикладу, в Київській та Одеській областях на одне вакантне місце претендують в середньому 6 осіб. Натомість у Львівській області кількість безробітних знизилася.

За даними Robota.ua, проаналізувавши сфери діяльності України, в грудні цього року по кількістю вакансій передує робота у сфері торгівлі (роздрібна) — 41%.

Промисловість та виробництво — 18%,. Торгівля оптова/дистрибуція — 17%,. ІТ-розробка програмного забезпечення — 13%,. Готелі/ресторани — всього 12%.

Середня зарплата становить 15 тисяч гривень. А кількість вакансій із заробітною платою у 13 — 18 тисяч гривень — 9 644, що є найвищим показником.

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